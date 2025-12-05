Directorio de empresas
CGI
CGI Analista de Negocio Salarios

La compensación de Analista de Negocio in United States en CGI varía desde $64.7K por year para Associate Business Analyst hasta $128K por year para Lead Business Analyst. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $90.5K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CGI. Última actualización: 12/5/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Business Analyst
$64.7K
$64.7K
$0
$0
Business Analyst
$91.9K
$91.2K
$0
$700
Senior Business Analyst
$90.7K
$90.7K
$0
$0
Lead Business Analyst
$128K
$127K
$1.7K
$0
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles de carrera en CGI?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Negocio en CGI in United States tiene una compensación total anual de $128,195. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en CGI para el puesto de Analista de Negocio in United States es $90,000.

