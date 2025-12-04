Directorio de empresas
CGG
CGG Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in Canada en CGG varía desde CA$112K hasta CA$163K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CGG. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$93.2K - $106K
Canada
Rango Común
Rango Posible
$81.2K$93.2K$106K$118K
Rango Común
Rango Posible

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en CGG in Canada tiene una compensación total anual de CA$163,343. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en CGG para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Canada es CA$112,126.

