Certn Tecnólogo de la Información (TI) Salarios

La compensación total promedio de Tecnólogo de la Información (TI) en Certn varía desde CA$141K hasta CA$200K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Certn. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio $116K - $132K Canada Rango Común Rango Posible $102K $116K $132K $145K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Tecnólogo de la Información (TI) contribuciones en Certn para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

Cronograma de Consolidación Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 En Certn, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de vesting en Certn ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Tecnólogo de la Información (TI) ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.