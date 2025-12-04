Directorio de empresas
CertiK
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Todos los Salarios de Diseñador de Producto

CertiK Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in United States en CertiK varía desde $123K hasta $168K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CertiK. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$132K - $160K
United States
Rango Común
Rango Posible
$123K$132K$160K$168K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Diseñador de Producto contribuciones en CertiK para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en CertiK?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Diseñador de Producto ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en CertiK in United States tiene una compensación total anual de $168,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en CertiK para el puesto de Diseñador de Producto in United States es $123,250.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para CertiK

Empresas relacionadas

  • Coinbase
  • Dropbox
  • PayPal
  • DoorDash
  • Lyft
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certik/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.