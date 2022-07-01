Directorio de Empresas
CertiK
CertiK Salarios

El rango salarial de CertiK oscila entre $102,000 en compensación total anual para un Científico de Datos en el extremo inferior y $653,250 para un Gerente de Proyecto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CertiK. Última actualización: 8/17/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $160K

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
Median $102K
Gerente de Ciencia de Datos
$209K

Diseñador de Productos
$146K
Gerente de Producto
$219K
Gerente de Proyecto
$653K
Analista de Ciberseguridad
$175K
Gerente de Ingeniería de Software
$624K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en CertiK es Gerente de Proyecto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $653,250. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en CertiK es $192,035.

Otros Recursos