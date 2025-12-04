Directorio de empresas
Certa Recursos Humanos Salarios

La compensación total promedio de Recursos Humanos in India en Certa varía desde ₹1.39M hasta ₹2.02M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Certa. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$18K - $20.9K
India
Rango Común
Rango Posible
$15.8K$18K$20.9K$23K
Rango Común
Rango Posible

El paquete salarial más alto reportado para un Recursos Humanos en Certa in India tiene una compensación total anual de ₹2,020,831. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Certa para el puesto de Recursos Humanos in India es ₹1,392,505.

