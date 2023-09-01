Directorio de Empresas
CERN
CERN Salarios

El rango salarial de CERN oscila entre $47,822 en compensación total anual para un Asistente Administrativo en el extremo inferior y $114,875 para un Ingeniero de Hardware en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CERN. Última actualización: 8/17/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $89.1K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software Backend

Científico Investigador

Científico de Datos
Median $76.6K
Asistente Administrativo
$47.8K

Ingeniero de Hardware
$115K
Tecnólogo de Información (TI)
$92.2K
Ingeniero Mecánico
$83.3K
Preguntas Frecuentes

CERN에서 보고된 최고 급여 직무는 Ingeniero de Hardware at the Common Range Average level이며, 연간 총 보상은 $114,875입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
CERN에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $86,165입니다.

