Ceribell
Ceribell Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in United States en Ceribell varía desde $113K hasta $165K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ceribell. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$130K - $148K
United States
Rango Común
Rango Posible
$113K$130K$148K$165K
Rango Común
Rango Posible

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en Ceribell in United States tiene una compensación total anual de $165,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Ceribell para el puesto de Reclutador in United States es $113,400.

Otros recursos

