Directorio de empresas
Cerence
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

Cerence Científico de Datos Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cerence. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$101K - $118K
Canada
Rango Común
Rango Posible
$93.6K$101K$118K$131K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 1 más Científico de Datos contribucione en Cerence para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Cerence?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Científico de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Cerence in Canada tiene una compensación total anual de CA$181,038. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Cerence para el puesto de Científico de Datos in Canada es CA$129,313.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Cerence

Empresas relacionadas

  • AECOM
  • Cerner
  • EPAM Systems
  • General Motors
  • Rakuten
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cerence/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.