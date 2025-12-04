En Cerebras Systems, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )