Cerebras Systems
Cerebras Systems Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United States en Cerebras Systems varía desde $490K hasta $714K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cerebras Systems. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$563K - $641K
United States
Rango Común
Rango Posible
$490K$563K$641K$714K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Cerebras Systems, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Cerebras Systems in United States tiene una compensación total anual de $713,900. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Cerebras Systems para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United States es $490,050.

Otros recursos

