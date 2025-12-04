Directorio de empresas
Cerberus Capital Management
La compensación total promedio de Capitalista de Riesgo in United States en Cerberus Capital Management varía desde $275K hasta $393K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cerberus Capital Management. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$316K - $369K
United States
Rango Común
Rango Posible
$275K$316K$369K$393K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Capitalista de Riesgo contribuciones en Cerberus Capital Management para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

¿Cuáles son los niveles de carrera en Cerberus Capital Management?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Capitalista de Riesgo en Cerberus Capital Management in United States tiene una compensación total anual de $392,828. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Cerberus Capital Management para el puesto de Capitalista de Riesgo in United States es $275,315.

