Directorio de Empresas
Cerberus Capital Management
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Cerberus Capital Management Salarios

El rango salarial de Cerberus Capital Management oscila entre $78,400 en compensación total anual para un Reclutador en el extremo inferior y $342,465 para un Capitalista de Riesgo en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Cerberus Capital Management. Última actualización: 8/17/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Contador
$151K
Científico de Datos
$164K
Recursos Humanos
$111K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Consultor de Gestión
$250K
Reclutador
$78.4K
Ingeniero de Software
$265K
Capitalista de Riesgo
$342K
¿Falta tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Cerberus Capital Management es Capitalista de Riesgo at the Common Range Average level con una compensación total anual de $342,465. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Cerberus Capital Management es $164,175.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Cerberus Capital Management

Empresas Relacionadas

  • Square
  • Databricks
  • Intuit
  • Flipkart
  • Netflix
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos