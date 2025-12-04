Directorio de empresas
Centrica
Centrica Asistente Administrativo Salarios

La compensación total promedio de Asistente Administrativo in United Kingdom en Centrica varía desde £24.3K hasta £33.2K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Centrica. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$35K - $42.3K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
$32.7K$35K$42.3K$44.6K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Centrica?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Asistente Administrativo en Centrica in United Kingdom tiene una compensación total anual de £33,202. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Centrica para el puesto de Asistente Administrativo in United Kingdom es £24,329.

