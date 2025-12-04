Centrica Asistente Administrativo Salarios

La compensación total promedio de Asistente Administrativo in United Kingdom en Centrica varía desde £24.3K hasta £33.2K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Centrica. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio $35K - $42.3K United Kingdom Rango Común Rango Posible $32.7K $35K $42.3K $44.6K Rango Común Rango Posible

¿Cuál es el cronograma de vesting en Centrica ?

