CentralSquare Technologies Salarios

El rango salarial de CentralSquare Technologies oscila entre $50,388 en compensación total anual para un Escritor Técnico en el extremo inferior y $172,135 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CentralSquare Technologies. Última actualización: 8/17/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $90.2K

Ingeniero de Software Full-Stack

Éxito del Cliente
$99.5K
Científico de Datos
$102K

Operaciones de Ingresos
$111K
Analista de Ciberseguridad
$96.5K
Arquitecto de Soluciones
$172K
Escritor Técnico
$50.4K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en CentralSquare Technologies es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $172,135. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en CentralSquare Technologies es $99,495.

