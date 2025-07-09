Directorio de empresas
Centific
Centific Salarios

El salario de Centific varía desde $50,250 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el nivel más bajo hasta $287,430 para un Gerente de Programas en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Centific. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $70K

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
Median $95K
Servicio al Cliente
$68.6K

Recursos Humanos
$50.3K
Tecnólogo en Informática (TI)
$68.6K
Gerente de Programas
$287K
Gerente de Programas Técnicos
$80.1K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Centific es Gerente de Programas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $287,430. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Centific es $70,000.

