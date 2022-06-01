Directorio de empresas
Centers for Disease Control and Prevention
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Centers for Disease Control and Prevention Salarios

El salario de Centers for Disease Control and Prevention varía desde $111,000 en compensación total por año para un Científico de Datos en el nivel más bajo hasta $195,975 para un Investigador UX en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Centers for Disease Control and Prevention. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Científico de Datos
Median $111K

Informática de la Salud

Economist
Median $140K
Tecnólogo en Informática (TI)
$133K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Gerente de Proyectos
$149K
Investigador UX
$196K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Centers for Disease Control and Prevention es Investigador UX at the Common Range Average level con una compensación total anual de $195,975. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Centers for Disease Control and Prevention es $140,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Centers for Disease Control and Prevention

Empresas relacionadas

  • Intuit
  • Facebook
  • Google
  • PayPal
  • Lyft
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos