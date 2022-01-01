CEMEX Salarios

Directorio de empresas
CEMEX
El salario de CEMEX varía desde $20,031 en compensación total por año para un Científico de Datos en el nivel más bajo hasta $47,179 para un Gerente de Proyectos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CEMEX. Última actualización: 9/9/2025

$160K

Ingeniero Civil
$21.8K
Científico de Datos
$20K
Gerente de Proyectos
$47.2K

Ingeniero de Software
$38.4K
Preguntas Frecuentes

Median årlig totalkompensasjon rapportert hos CEMEX er $30,112.

