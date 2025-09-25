Directorio de empresas
Carousell
Carousell Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Singapore en Carousell totaliza SGD 112K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Carousell. Última actualización: 9/25/2025

Paquete Mediano
company icon
Carousell
Senior Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Total por año
SGD 112K
Nivel
L4
Salario base
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
Bono
SGD 0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Carousell?

SGD 210K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Carousell in Singapore tiene una compensación total anual de SGD 198,312. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Carousell para el puesto de Ingeniero de Software in Singapore es SGD 119,973.

