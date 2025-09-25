Directorio de empresas
CarGurus
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

CarGurus Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United States en CarGurus varía desde $223K hasta $305K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CarGurus. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

$241K - $286K
United States
Rango Común
Rango Posible
$223K$241K$286K$305K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Arquitecto de Soluciones contribuciones en CarGurus para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En CarGurus, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Arquitecto de Soluciones ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

Найвищий пакет оплати для позиції Arquitecto de Soluciones в CarGurus in United States складає річну загальну компенсацію $304,750. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CarGurus для позиції Arquitecto de Soluciones in United States складає $222,600.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para CarGurus

Empresas relacionadas

  • Zillow
  • eBay
  • SoFi
  • Etsy
  • Pandora
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos