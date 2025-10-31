Capital One Data Engineer Salarios

El paquete de compensación mediano de Data Engineer in United States en Capital One totaliza $130K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Capital One. Última actualización: 10/31/2025

Paquete Mediano Capital One Data Engineer New York, NY Total por año $130K Nivel Senior Software Eng Salario base $125K Stock (/yr) $0 Bono $5K Años en la empresa 1 Año Años de exp. 4 Años

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Consolidación Principal 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones Options En Capital One, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años: 33.3 % se consolida en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 33.30 % anual )

¿Cuál es el cronograma de vesting en Capital One ?

