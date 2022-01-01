Directorio de empresas
Capital One
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Capital One Salarios

El salario de Capital One varía desde $46,000 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el nivel más bajo hasta $523,333 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Capital One. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

Ingeniero iOS

Ingeniero de Software Mobile

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software Quality Assurance (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero de Software de Seguridad

Científico de Investigación

Gerente de Productos
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Analista de Negocios
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Analista de Datos
Median $120K
Gerente de Ingeniería de Software
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Científico de Datos
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Gerente de Proyectos
Median $110K
Diseñador de Productos
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

Diseñador UX

Diseñador Mobile

Analista Financiero
Median $120K

Analista de Riesgo

Analista de Fraude

Gerente de Ciencia de Datos
Median $251K
Analista de Ciberseguridad
Median $175K

Analista de Riesgo Tecnológico

Recursos Humanos
Median $110K
Gerente de Programas Técnicos
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Reclutador
Median $120K
Arquitecto de Soluciones
Median $265K

Arquitecto de Datos

Cloud Security Architect

Capitalista de Riesgo
Median $152K

Principal

Associate

Jefe de Gabinete
Median $150K
Ventas
Median $184K
Contador
Median $100K

Contador Técnico

Consultor en Gestión
Median $118K
Operaciones Comerciales
Median $177K
Servicio al Cliente
Median $46K
Tecnólogo en Informática (TI)
Median $158K
Marketing
Median $77.3K
Gerente de Programas
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
Investigador UX
Median $133K
Gerente de Operaciones Comerciales
Median $90.5K
Banquero de Inversión
Median $110K
Desarrollo de Negocios
Median $136K
Operaciones de Marketing
Median $96K
Asistente Administrativo
$65.5K
Desarrollo Corporativo
$166K
Éxito del Cliente
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Diseñador Gráfico
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
Options

En Capital One, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

¿Tienes una pregunta? Pregúntale a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visita Ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Capital One es Gerente de Productos at the Vice President level con una compensación total anual de $523,333. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Capital One es $149,509.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Capital One

Empresas relacionadas

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos