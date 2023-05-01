Directorio de empresas
Canadian Solar
Canadian Solar Salarios

El salario de Canadian Solar varía desde $68,241 en compensación total por año para un Analista de Datos en el nivel más bajo hasta $298,500 para un Legal en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Canadian Solar. Última actualización: 9/11/2025

$160K

Analista de Negocios
$81.6K
Analista de Datos
$68.2K
Legal
$299K

Ingeniero Mecánico
$134K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Canadian Solar is Legal at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $298,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Canadian Solar is $107,963.

