Canadian National Railway
Canadian National Railway Analista de Ciberseguridad Salarios

La compensación total promedio de Analista de Ciberseguridad en Canadian National Railway varía desde CA$202K hasta CA$286K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Canadian National Railway. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

CA$229K - CA$271K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$202KCA$229KCA$271KCA$286K
Rango Común
Rango Posible

CA$226K

¿Cuáles son los niveles de carrera en Canadian National Railway?

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Ciberseguridad en Canadian National Railway tiene una compensación total anual de CA$286,171. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Canadian National Railway para el puesto de Analista de Ciberseguridad es CA$201,564.

