Canadian National Railway
Canadian National Railway Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Canada en Canadian National Railway totaliza CA$137K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Canadian National Railway. Última actualización: 9/22/2025

Paquete Mediano
company icon
Canadian National Railway
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Total por año
CA$137K
Nivel
L7
Salario base
CA$121K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$15.7K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Canadian National Railway?

CA$226K

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Canadian National Railway in Canada tiene una compensación total anual de CA$141,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Canadian National Railway para el puesto de Científico de Datos in Canada es CA$136,975.

