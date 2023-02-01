Directorio de Empresas
Cambridge Associates
Cambridge Associates Salarios

El rango salarial de Cambridge Associates oscila entre $62,088 en compensación total anual para un Analista Financiero en el extremo inferior y $201,070 para un Analista de Negocios en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Cambridge Associates. Última actualización: 8/12/2025

$160K

Analista de Negocios
$201K
Analista de Datos
$80.4K
Científico de Datos
$134K

Analista Financiero
$62.1K
Ingeniero de Software
$86.8K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Cambridge Associates es Analista de Negocios at the Common Range Average level con una compensación total anual de $201,070. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Cambridge Associates es $86,832.

