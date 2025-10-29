Directorio de empresas
California Institute of Technology
California Institute of Technology Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in United States en California Institute of Technology totaliza $80K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de California Institute of Technology. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
company icon
California Institute of Technology
Data Scientist
Pasadena, CA
Total por año
$80K
Nivel
-
Salario base
$80K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
0 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en California Institute of Technology?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en California Institute of Technology in United States tiene una compensación total anual de $95,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en California Institute of Technology para el puesto de Científico de Datos in United States es $80,000.

