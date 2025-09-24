La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Bosch Global totaliza $192K por year para SL1. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $192K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bosch Global. Última actualización: 9/24/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
EG16
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***