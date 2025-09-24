Directorio de empresas
Bosch Global
Bosch Global Gerente de Productos Salarios

La compensación de Gerente de Productos in Germany en Bosch Global varía desde €100K por year para EG15 hasta €94.7K por year para EG16. El paquete de compensación year mediano in Germany totaliza €107K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bosch Global. Última actualización: 9/24/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€100K
€95.4K
€0
€4.7K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Productos en Bosch Global in Germany tiene una compensación total anual de €132,044. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Bosch Global para el puesto de Gerente de Productos in Germany es €102,543.

