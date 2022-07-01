Directorio de empresas
Blue Canyon Technologies
Blue Canyon Technologies Salarios

El salario de Blue Canyon Technologies varía desde $85,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $194,025 para un Ingeniero de Hardware en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Blue Canyon Technologies. Última actualización: 8/31/2025

$160K

Ingeniero de Hardware
$194K
Ingeniero Mecánico
$180K
Ingeniero de Software
Median $85K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Gerente de Ingeniería de Software
$184K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Blue Canyon Technologies es Ingeniero de Hardware at the Common Range Average level con una compensación total anual de $194,025. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Blue Canyon Technologies es $182,104.

