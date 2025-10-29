Directorio de empresas
Bloomreach
Bloomreach Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in India en Bloomreach varía desde ₹4.68M por year para Software Engineer hasta ₹6.13M por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹5.18M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bloomreach. Última actualización: 10/29/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Junior Software Engineer
(Nivel Inicial)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.68M
₹4.18M
₹369K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.13M
₹4.93M
₹831K
₹363K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en Bloomreach?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Bloomreach in India tiene una compensación total anual de ₹6,563,485. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Bloomreach para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹4,396,615.

Otros recursos