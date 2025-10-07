Directorio de empresas
Bloomberg
Bloomberg Data Architect Salarios en New York City Area

Última actualización: 10/7/2025

$160K

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Bloomberg, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



El paquete salarial más alto reportado para un Data Architect en Bloomberg in New York City Area tiene una compensación total anual de $342,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Bloomberg para el puesto de Data Architect in New York City Area es $264,000.

