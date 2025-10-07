Directorio de empresas
Bloomberg
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Data Architect

  • Greater London Area

Bloomberg Data Architect Salarios en Greater London Area

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bloomberg. Última actualización: 10/7/2025

Solo necesitamos 4 más Arquitecto de Soluciones contribuciones en Bloomberg para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

£122K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de £23K+ (a veces £230K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Bloomberg, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Arquitecto de Soluciones ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Data Architect en Bloomberg in Greater London Area tiene una compensación total anual de £180,828. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Bloomberg para el puesto de Data Architect in Greater London Area es £102,207.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Bloomberg

Empresas relacionadas

  • Chatham Financial
  • BitGo
  • ID.me
  • DataScan
  • Gusto
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos