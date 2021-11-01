Directorio de empresas
Blockchain.com
Blockchain.com Salarios

El salario de Blockchain.com varía desde $107,529 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $231,985 para un Gerente de Programas Técnicos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Blockchain.com. Última actualización: 9/12/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $108K

Ingeniero de Datos

Desarrollo de Negocios
$149K
Científico de Datos
$201K

Marketing
$142K
Diseñador de Productos
$177K
Gerente de Diseño de Productos
$180K
Gerente de Ingeniería de Software
$179K
Gerente de Programas Técnicos
$232K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Blockchain.com, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Blockchain.com es Gerente de Programas Técnicos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $231,985. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Blockchain.com es $178,055.

Otros recursos