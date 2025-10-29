Directorio de empresas
Blend360
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

Blend360 Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in India en Blend360 totaliza ₹1.88M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Blend360. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Blend360
Data Scientist
Hyderabad, TS, India
Total por año
₹1.88M
Nivel
L2
Salario base
₹1.88M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Blend360?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Científico de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Blend360 in India tiene una compensación total anual de ₹3,582,862. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Blend360 para el puesto de Científico de Datos in India es ₹1,876,944.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Blend360

Empresas relacionadas

  • Kimley Horn
  • Vanguard
  • Jane
  • InComm Payments
  • InMobi
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos