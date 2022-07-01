Directorio de empresas
Bitrise
Bitrise Salarios

El salario de Bitrise varía desde $52,260 en compensación total por año para un Diseñador de Productos en el nivel más bajo hasta $209,040 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Bitrise. Última actualización: 9/12/2025

$160K

Marketing
$95.4K
Diseñador de Productos
$52.3K
Gerente de Productos
$125K

Gerente de Programas
$133K
Ingeniero de Software
$209K
Preguntas Frecuentes

Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Bitrise är $124,936.

Otros recursos