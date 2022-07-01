Directorio de empresas
BioXcel Therapeutics
BioXcel Therapeutics Salarios

El salario de BioXcel Therapeutics varía desde $99,818 en compensación total por año para un Gerente de Ciencia de Datos en el nivel más bajo hasta $102,008 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BioXcel Therapeutics. Última actualización: 11/20/2025

Gerente de Ciencia de Datos
$99.8K
Ingeniero de Software
$102K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en BioXcel Therapeutics es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $102,008. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en BioXcel Therapeutics es $100,913.

