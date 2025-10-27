Directorio de empresas
Biogen
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

Biogen Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in United States en Biogen totaliza $185K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Biogen. Última actualización: 10/27/2025

Paquete Mediano
company icon
Biogen
Data Scientist
Cambridge, MA
Total por año
$185K
Nivel
Senior
Salario base
$150K
Stock (/yr)
$8.3K
Bono
$26.3K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Biogen?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Científico de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Biogen in United States tiene una compensación total anual de $211,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Biogen para el puesto de Científico de Datos in United States es $162,900.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Biogen

Empresas relacionadas

  • Verizon
  • ViacomCBS
  • Illumina
  • Amgen
  • Vertex Pharmaceuticals
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos