BigBear.ai Salarios

El rango salarial de BigBear.ai oscila entre $109,450 en compensación total anual para un Científico de Datos en el extremo inferior y $173,865 para un Diseñador de Productos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BigBear.ai. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $118K

Ingeniero de Software Full-Stack

Éxito del Cliente
$171K
Científico de Datos
$109K

Diseñador de Productos
$174K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at BigBear.ai is Diseñador de Productos at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $173,865. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BigBear.ai is $144,363.

