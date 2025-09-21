Directorio de empresas
Berkeley Research Group
Berkeley Research Group Asistente Administrativo Salarios

La compensación total promedio de Asistente Administrativo in United States en Berkeley Research Group varía desde $50.2K hasta $71.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Berkeley Research Group. Última actualización: 9/21/2025

Compensación Total Promedio

$57K - $67.6K
United States
Rango Común
Rango Posible
$50.2K$57K$67.6K$71.3K
Rango Común
Rango Posible

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Asistente Administrativo en Berkeley Research Group in United States tiene una compensación total anual de $71,300. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Berkeley Research Group para el puesto de Asistente Administrativo in United States es $50,220.

