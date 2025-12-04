Berkadia Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Berkadia varía desde $292K hasta $425K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Berkadia. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio $335K - $382K United States Rango Común Rango Posible $292K $335K $382K $425K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Ingeniería de Software contribuciones en Berkadia para desbloquear!

