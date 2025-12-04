Directorio de empresas
Berkadia
Berkadia Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in United States en Berkadia varía desde $95.1K hasta $138K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Berkadia. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$108K - $125K
United States
Rango Común
Rango Posible
$95.1K$108K$125K$138K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Berkadia?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Berkadia in United States tiene una compensación total anual de $138,040. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Berkadia para el puesto de Diseñador de Producto in United States es $95,120.

