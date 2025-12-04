Directorio de empresas
Berenberg
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

Berenberg Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in United Kingdom en Berenberg varía desde £41.5K hasta £56.8K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Berenberg. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$60.5K - $71.7K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
$55.8K$60.5K$71.7K$76.4K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Científico de Datos contribuciones en Berenberg para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Berenberg?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Científico de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Berenberg in United Kingdom tiene una compensación total anual de £56,840. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Berenberg para el puesto de Científico de Datos in United Kingdom es £41,518.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Berenberg

Empresas relacionadas

  • Roblox
  • DoorDash
  • Intuit
  • Snap
  • Square
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/berenberg/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.