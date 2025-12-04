Directorio de empresas
Beneficient Company Group
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Programa Técnico

  • Todos los Salarios de Gerente de Programa Técnico

Beneficient Company Group Gerente de Programa Técnico Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa Técnico in United States en Beneficient Company Group varía desde $136K hasta $193K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Beneficient Company Group. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$155K - $183K
United States
Rango Común
Rango Posible
$136K$155K$183K$193K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Programa Técnico contribuciones en Beneficient Company Group para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Beneficient Company Group?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Programa Técnico ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programa Técnico en Beneficient Company Group in United States tiene una compensación total anual de $193,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Beneficient Company Group para el puesto de Gerente de Programa Técnico in United States es $136,080.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Beneficient Company Group

Empresas relacionadas

  • Dropbox
  • Netflix
  • Snap
  • Square
  • Flipkart
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/beneficient-company-group/salaries/technical-program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.