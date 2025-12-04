Directorio de empresas
Bending Spoons
Bending Spoons Marketing Salarios

La compensación total promedio de Marketing in Italy en Bending Spoons varía desde €40.5K hasta €55.4K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bending Spoons. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$50.6K - $60K
Italy
Rango Común
Rango Posible
$46.7K$50.6K$60K$63.9K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Bending Spoons?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Marketing en Bending Spoons in Italy tiene una compensación total anual de €55,450. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Bending Spoons para el puesto de Marketing in Italy es €40,502.

