Bending Spoons Recursos Humanos Salarios

La compensación total promedio de Recursos Humanos in Italy en Bending Spoons varía desde €37.2K hasta €53K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bending Spoons. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio $49.1K - $57.5K Italy Rango Común Rango Posible $42.8K $49.1K $57.5K $61.1K Rango Común Rango Posible

¿Cuál es el cronograma de vesting en Bending Spoons ?

