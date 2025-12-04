Directorio de empresas
Bend Health
Bend Health Diseñador Gráfico Salarios

La compensación total promedio de Diseñador Gráfico in United States en Bend Health varía desde $58.1K hasta $81.2K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bend Health. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$63K - $76.3K
United States
Rango Común
Rango Posible
$58.1K$63K$76.3K$81.2K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Bend Health?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador Gráfico en Bend Health in United States tiene una compensación total anual de $81,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Bend Health para el puesto de Diseñador Gráfico in United States es $58,100.

Otros recursos

