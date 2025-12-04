Directorio de empresas
BenchSci
BenchSci Analista de Negocio Salarios

La compensación total promedio de Analista de Negocio in Canada en BenchSci varía desde CA$34.2K hasta CA$49.9K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de BenchSci. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$28.4K - $32.4K
Canada
Rango Común
Rango Posible
$24.8K$28.4K$32.4K$36.1K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Analista de Negocio contribuciones en BenchSci para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En BenchSci, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Negocio en BenchSci in Canada tiene una compensación total anual de CA$49,888. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en BenchSci para el puesto de Analista de Negocio in Canada es CA$34,245.

Otros recursos

