La compensación de Ingeniero de Software in United States en Benchling varía desde $198K por year para L1 hasta $483K por year para L5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $315K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Benchling. Última actualización: 12/4/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer 1
$198K
$132K
$65.5K
$938
Software Engineer 2
$233K
$151K
$80.7K
$577
Software Engineer 3
$273K
$180K
$91K
$1.8K
Software Engineer 4
$356K
$215K
$140K
$333
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Benchling, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título
