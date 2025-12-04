Directorio de empresas
Benchling
Benchling Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en Benchling varía desde $198K por year para L1 hasta $483K por year para L5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $315K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Benchling. Última actualización: 12/4/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer 1
L1(Nivel Inicial)
$198K
$132K
$65.5K
$938
Software Engineer 2
L2
$233K
$151K
$80.7K
$577
Software Engineer 3
L3
$273K
$180K
$91K
$1.8K
Software Engineer 4
L4
$356K
$215K
$140K
$333
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Benchling, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Benchling in United States tiene una compensación total anual de $482,658. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Benchling para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $301,901.

