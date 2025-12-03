Directorio de empresas
Belden
Belden Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United States en Belden varía desde $193K hasta $280K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Belden. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$219K - $254K
United States
Rango Común
Rango Posible
$193K$219K$254K$280K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Belden?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Belden in United States tiene una compensación total anual de $279,650. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Belden para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United States es $192,700.

