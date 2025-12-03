Directorio de empresas
Behavox
Behavox Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in Canada en Behavox varía desde CA$84K hasta CA$119K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Behavox. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$69K - $81.8K
Canada
Rango Común
Rango Posible
$60.8K$69K$81.8K$86.3K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Behavox?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Behavox in Canada tiene una compensación total anual de CA$119,284. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Behavox para el puesto de Diseñador de Producto in Canada es CA$84,017.

